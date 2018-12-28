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28.12.2018 19:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе ФСБ нашла подпольную оружейную мастерскую

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

В подвале жилого дома в Севастополе оперативники ФСБ обнаружили подпольную мастерскую, приспособленную для переделки оружия и средств поражения. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю
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По ее данным, мастерскую обнаружили в процессе проверки информации о причастности группы лиц к незаконному обороту оружия и боеприпасов. У хозяина мастерской изъято 15 предметов, схожих со стрелковым оружием. В том числе образцы идентичные автомату Калашникова, пистолету-пулемету Томсона, пулемету Дегтярева, винтовке Мосина, карабину Токарева и другим известным оружейным маркам. Все эти образцы оружия собраны и доработаны в кустарной мастерской из деталей, купленных у "черных копателей" в интернете. 

Изъятые образцы оружия отправлены на экспертизу. На основании ее результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Владельцу подпольного цеха грозит уголовное наказание по статье 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, его основных частей и боеприпасов) и статье 223 (Незаконное изготовление оружия) УК РФ.

Это не первый случай, когда в Крыму находят тайники с оружием. В марте 2017 года ФСБ обнаружила тайник в заброшенном деревянном строении Евпатории. В схроне были ручные гранаты, магазины к автомату Калашникова, 120 патронов и электродетонаторы. В сентябре 2016 года сумка с порохом, патронами охотничьего ружья и обрезом была найдена в лесополосе. В феврале 2015 года два тайника с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами были найдены в Ялте.

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