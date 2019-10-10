Видео: У готовившего теракт крымчанина нашли тротил и портрет Бандеры

УФСБ по Республике Крым опубликовало видео обысков у задержанного по подозрению в подготовке теракта в Крыму жителя города Саки Олега Приходько.

Первый обыск прошел в гараже. На видеозаписи видно, как среди гаражного хлама подозреваемого в экстремизме в пластиковом ведре оперативники находят заткнутые ветошью бутылки с зажигательной смесью, а также тротиловые шашки, унифицированный запал ручной гранаты и поражающие элементы, а именно нарезанные сварочные электроды.

Также УФСБ предоставило видео обыска в жилище подозреваемого. Там обнаружена и изъята символика в виде флагов с трезубами, свастика, листовки запрещенной в РФ организации УПА, грамота от всеукраинского движения "Свобода", портрет Степана Бандеры и красно-черный флаг запрещенного в РФ "Правого сектора".

Судя по этим находкам, а также активным действиям - во дворе своего дома Приходько вывешивал украинский флаг - он радикальный противник возвращения Крыма в состав РФ, сторонник нацистской идеологии и замышлял бороться с российской государственностью отнюдь не мирными способами. По данным спецслужб, задержанный готовился осуществить теракт в одном из административных зданий полуострова.

Напомним, ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Приходько по двум статьям УК РФ - 205 (подготовка террористического акта) и 223.1. (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Сегодня вечером Киевский районный суд Симферополя изберет меру пресечения для подозреваемого.

Справка "РГ"

17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистскими пять украинских националистических организаций. Деятельность "Правого сектора", УНА-УНСО, УПА, "Тризуба им. Степана Бандеры" и "Братства" попали в России под запрет.