Летевшие в Екатеринбург самолеты приземлились в соседних городах

Из-за аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, прилетающие в столицу Среднего Урала самолеты, приземляются в Челябинске, Перми, Тюмени.

Аэропорт Челябинска Баландино принял рейсы Сочи - Екатеринбург "Уральских авиалиний", Шереметьево - Екатеринбург авиакомпании "Аэрофлот" и Анталья - Екатеринбург авиакомпании NordWind. Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В тюменском Рощино приземлились рейсы авиакомпаний "Узбекские авиалинии" из Ташкента и "Руслайн" из Томска и самолет бизнес-авиациии Falcon, следовавший из Санкт-Петербурга.

Пермский авиаузел Большое Савино совершили посадку рейсы из Туниса и Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщают читатели "РГ", чей самолет рейса Москва-Екатеринбург авиакомпании "Победа" приземлился в Перми, пассажиров выпустили из самолета, они находятся в зале ожидания воздушной гавани, им предоставили соки. Вылет в конечную точку следования ожидается не ранее, чем в 16 часов.

Напомним, самолет Ан-12 военно-транспортной авиации, летевший из Челябинска, приземлился "на брюхо" в екатеринбургском аэропорту Кольцово в 9:12 по московскому времени. Как сообщили в ЦВО, причиной "жесткой" посадки стал невыход шасси. Пострадавших нет.