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10.10.2019 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Летевшие в Екатеринбург самолеты приземлились в соседних городах

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Из-за аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, прилетающие в столицу Среднего Урала самолеты, приземляются в Челябинске, Перми, Тюмени.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Приземлившийся на Урале Ан-12 не смог выпустить шасси и "сел на брюхо"

Аэропорт Челябинска Баландино принял рейсы  Сочи - Екатеринбург "Уральских авиалиний", Шереметьево - Екатеринбург авиакомпании "Аэрофлот" и Анталья - Екатеринбург авиакомпании NordWind. Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В тюменском Рощино приземлились рейсы авиакомпаний "Узбекские авиалинии" из Ташкента и "Руслайн" из Томска и самолет бизнес-авиациии Falcon, следовавший из Санкт-Петербурга.

Пермский авиаузел Большое Савино совершили посадку рейсы из Туниса и Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщают читатели "РГ", чей самолет рейса Москва-Екатеринбург авиакомпании "Победа" приземлился в Перми, пассажиров выпустили из самолета, они находятся в зале ожидания воздушной гавани, им предоставили соки. Вылет в конечную точку следования ожидается не ранее, чем в 16 часов.

Напомним, самолет Ан-12 военно-транспортной авиации, летевший из Челябинска, приземлился "на брюхо" в екатеринбургском аэропорту Кольцово в 9:12 по московскому времени. Как сообщили в ЦВО, причиной "жесткой" посадки стал невыход шасси. Пострадавших нет.

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