Приземлившийся на Урале Ан-12 не смог выпустить шасси и "сел на брюхо"

Самолет Ан-12 военно-транспортной авиации приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово "на брюхо" из-за неисправности.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа, по предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси.

В Екатеринбурге борт приземлился в 9.12 по московскому времени. Он выполнял плановый полет из Челябинской области. На видеозаписи, которая появилась в Сети, видно, что после посадки лайнера на полосу летят искры, пожара, однако, удалось избежать.

- Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Причины происшествия установит специальная комиссия ЦВО, - уточнили военные.