Психологи выяснили, как выбирают вторую половинку жители разных стран

Тюменские ученые совместно с зарубежными коллегами объяснили связь между уровнем развития общества и выбором человека для романтических отношений в разных государствах.

В исследовании участвовали 2 740 респондентов из шести стран. Участники рассказали, на что они обращают внимание во внешности потенциального партнера, используя специально разработанную шкалу, сообщает пресс-служба ТюмГУ со ссылкой на доцента кафедры общей и социальной психологии Елену Зарубко.

Ученые выяснили: уровень развития стран позволяет прогнозировать предпочтения в облике спутника или спутницы. Чем более развито государство, тем более значимыми являются гибкие социально заданные параметры внешности. Например, стиль одежды и поведение. В менее развитых странах, неожиданно, внимание больше обращают на биологические параметры: запах, кожу, фигуру.

В качестве социально-экономических и культурных параметров развития общества учитывали ВВП на душу населения, индекс человеческого развития, показатели ценностей по Хофстеде и ценностей эмансипации, культурно-ценностные ориентации по шкале Шварца.

Участники же оценивали насколько для них важен рост, цвет глаз, манера общения и так далее. По полученным данным страны объединили в кластеры.

Результаты работы могут быть полезны психологам и специалистам по межкультурной коммуникации, оптимизирующим отношения в интернациональных парах, - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Ранее ученые из Тюмени доказали, что романтика в браке существует. Так, если холостяки чаще решаются на маленькие подарки без повода, то мужья предпочитают исполнять давние желания второй половинки.