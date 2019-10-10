В челябинском зоопарке посетители едва не убили уссурийскую харзу

Смотрителям челябинского зоопарка пришлось спасать уссурийскую харзу. Одна из посетительниц зверинца в воскресенье перелезла через ограду и, проигнорировав все запреты, накормила пеструю куницу сладкой ватой на пластиковой палочке.

- В этот раз, благодаря бдительности сотрудников, все обошлось: изрядно пожеванную палочку удалось достаточно быстро забрать. А если бы нет? Если бы мы упустили этот момент? - посетовали в пресс-службе зоопарка.

Происшествие действительно могло закончиться плачевно. Так, на днях в ижевском зверинце умер четырехмесячный олененок. Причиной смерти стало переедание и инородные предметы в желудке малыша. Специалисты обнаружили в нем пропиленовые нити и куски резины, которые привели к закупорке желудка и его разрыву. Судя по всему, посетители давали животному еду вместе с полиэтиленовыми пакетами.