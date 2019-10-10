В Тюменской области студентка поймала упавшего с третьего этажа ребенка

Анна Титяненко стала настоящей героиней тюменского города Ишим: 7 сентября девушка спасла упавшего с балкона трехлетнего малыша.

"Девушка возвращалась из магазина, когда увидела, что ребенок выпал с третьего этажа. Она побросала пакеты и сумки, кинулась на помощь и поймала мальчика - он не пострадал", - сообщает пресс-служба администрации города.

В Ишиме Анна оказалась, можно сказать, по воле случая: она учится в омском медколледже, а на родину приехала буквально на несколько дней, чтобы поменять паспорт.

Вспоминая события того дня, девушка говорит, что понимала: любым способом не дать малышу упасть. "Я должна, я обязана была это сделать. Когда ребенок был у меня в руках, испытала чувство облегчения", - рассказывает она.

После случившегося Анна несколько раз навестила маленького Савелия - в семье мальчика ее называют теперь второй мамой.

Главы Ишима Федор Шишкин наградил студентку за спасение малыша. "Это достойный пример того, как нужно относиться к окружающим", - сказал он.