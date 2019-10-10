Новости

На юге Красноярского края из-за подтопления введен режим ЧС 09:44
Названо число мигрантов в России 09:29
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко 09:28
В Дагестане женщин отправили под суд за убийство насильника 09:19
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу 09:18
Инвестиции в экономику ДФО выросли за месяц на 350 миллиардов рублей 09:12
Власти обсудят запрет "грязного" пальмового масла в пищевой отрасли 09:10
Mazda обновила кроссовер CX-4 в стиле концепта Kai 09:02
Украина не достигнет стандартов НАТО к концу 2020 года 08:57
В Хакасии рабочий попал под завал на золотом руднике 08:51
Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды 08:43
Видео: упавшая набок фура раздавила минивэн 08:28
Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву 08:26
Шарапова рассказала о завершении карьеры 07:56
Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом 07:46
Савченко обвинила Порошенко в расшатывании власти 07:44
Помидоры оказались полезны для мужской половой функции 07:26
Впервые за 10 лет в Сингапуре обвинили в хранении огнестрельного оружия 07:19
Ученые назвали фактор, вызывающий 13 видов рака в молодом возрасте 07:12
Стали известны подробности розлива промстоков на заводе в Башкирии 06:53
В Японии умерла первая в мире клонированная корова 06:34
Ракета "Протон-М" успешно вывела спутники на орбиту 06:12
В Эквадоре десятки заключенных сбежали из тюрьмы 06:04
В России появится цифровая платформа для молодых предпринимателей 05:41
Жертвами обстрелов Сирии турецкими военными стали пять человек 05:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
10.10.2019 09:28
Рубрика: В мире

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Текст: Александр Ленин

Экс-президент Украины Петр Порошенко проиграл страну. В этом бывшего главу государства обвинила Надежда Савченко, в прошлом депутат Верховной рады.

"Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил "формулу Штайнмайера", - заявила она в эфире телеканала NewsOne.

Фото: Reuters
Какую реакцию на Украине вызвало согласование "формулы Штайнмайера"

По словам Савченко, когда после этого в стране начались митинги, Петр Порошенко сразу назвал это спецоперацией по расшатыванию Украины. "Что сделало СБУ? Начало свою охоту. Порвал портрет Порошенко - отсидел пару лет", - уточнила экс-парламентарий.

В настоящее время, как подчеркнула Надежда Савченко, Петр Порошенко сам раскачивает лодку, хотя прежде призывал не делать этого. "Он (Петр Порошенко - прим. "РГ") вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет право раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы", - пояснила Надежда Савченко.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала так называемую "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

В последнее время в центре Киева, а также в некоторых регионах Украины проходят митинги. По некоторым оценкам, в столичной акции протеста 6 октября приняли участие около десяти тысяч человек. Люди под лозунгом "Нет капитуляции" протестуют против реализации "формулы Штайнмайера".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву
В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей
Турция: За первые часы операции в Сирии обстреляна 181 цель
Депутаты РФ не прекратят общение с США
В Кремле не исключили возможные новые провокации США