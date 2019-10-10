Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко проиграл страну. В этом бывшего главу государства обвинила Надежда Савченко, в прошлом депутат Верховной рады.

"Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил "формулу Штайнмайера", - заявила она в эфире телеканала NewsOne.

По словам Савченко, когда после этого в стране начались митинги, Петр Порошенко сразу назвал это спецоперацией по расшатыванию Украины. "Что сделало СБУ? Начало свою охоту. Порвал портрет Порошенко - отсидел пару лет", - уточнила экс-парламентарий.

В настоящее время, как подчеркнула Надежда Савченко, Петр Порошенко сам раскачивает лодку, хотя прежде призывал не делать этого. "Он (Петр Порошенко - прим. "РГ") вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет право раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы", - пояснила Надежда Савченко.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала так называемую "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

В последнее время в центре Киева, а также в некоторых регионах Украины проходят митинги. По некоторым оценкам, в столичной акции протеста 6 октября приняли участие около десяти тысяч человек. Люди под лозунгом "Нет капитуляции" протестуют против реализации "формулы Штайнмайера".