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10.10.2019 23:48
Рубрика: Спорт

Сборная России разгромила Шотландию в "Лужниках"

Текст: Илья Зубко
Российская сборная крупно обыграла Шотландию в домашнем матче отбора на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова забила сопернику четыре безответных мяча - дубль сделал Артем Дзюба, еще по голу забили Магомед Оздоев а Александр Головин.

Еще до начала матча стало ясно, что досрочного выхода на Евро-2020 сборной России в этот вечер не светит. Кипр обыграл Казахстан, и теперь вопрос о попадании в финальную часть чемпионата Европы откладывается как минимум до воскресенья. Впрочем, на задачу российской сборной эта информация не влияла никак - в "Лужниках" от нее ждали только победы. А практически до отказа забитые трибуны не могли не мотивировать на подвиги.

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Тренерский штаб сборной России выставил абсолютно предсказуемый стартовый состав. Разве что отсутствие на левом фланге полузащиты Дениса Черышева могло отчасти удивить. Но, судя по всему, хавбек "Валенсии" не готов на все 90 минут, и рассматривался Черчесовым в роли запасного джокера. Ну а приятной неожиданностью стало появление на правом фланге Марио Фернандеса, который по ходу сбора испытывал проблемы со здоровьем и тренировался по индивидуальной программе.

Первый тайм прошел при подавляющем территориальном и игровом преимуществе сборной России. Вот только в опасные моменты, а тем более в забитые мячи оно никак не трансформировалось. До перерыва хозяева лишь раз пробили в створ - на 40-й минуте это сделал Головин. Шотландцы, впрочем, не могли похвастаться даже этим. Гости вообще не совершили ни одного подхода к воротам Гильерме, оставив того без работы.
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Несмотря на счет 0:0 по итогам половины матча, чувствовалось, что шотландцы до финального свистка не выдержат. В итоге они дрогнули на 57-й минуте, пропустив со стандарта. Головин исполнил угловой, а Дзюба ногой в касание поразил цель. Капитан сборной России помчался к бровке праздновать гол в своем фирменном приветствии, после чего обошел еще и всю скамейку запасных. Радоваться было от чего, ведь шотландцы сразу же расклеились и получили второй гол. Теперь уже Оздоев зарядил по отлетевшему к нему мячу - 2:0 на исходе часа матча. Но Дзюбе и этого было мало. Сначала он после изящного финта парашютом запустил мяч в перекладину. А на 70-й минуте, продавив сразу нескольких защитников во вратарской, сделал счет 3:0.

Вопрос о победителе на этом, по сути был закрыт. Но даже после этого сборная России не остановилась, хотя многие болельщики уже поспешили в метро. На 84-й минуте Дзюба обыгрался в стеночку с Головиным, и Александр поставил эффектную точку - 4:0. В оставшееся время Черчесов дал поиграть Николаю Комличенко, для которого это был дебют в национальной сборной. Российская команда празднует красивую и заслуженную победу, порадовав и результатом, и игрой. Дружное "молодцы!", звучавшее с трибун на последних минутах - лучшая оценка увиденного в "Лужниках". Сборная практически обеспечивает себе выход на Евро-2020. В следующем матче, который команда Черчесова проведет 13 октября в Никосии, наших футболистов вполне устроит и ничья.

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