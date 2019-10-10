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10.10.2019 12:25
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Россия - Шотландия

Текст: Никита Лашкул

Сборной России осталось совсем чуть-чуть до попадания на чемпионат Европы по футболу 2020 года. После 6 матчей наша команда набрала 15 очков, уверенно занимает второе место в группе I, опережая Казахстан и Кипр на 8 баллов. В случае сегодняшней победы и успеха против киприотов через 3 дня, игры с Бельгией и Сан-Марино не будут иметь турнирного значения. Созданного задела вполне хватит для выхода на Евро.

Игра с Шотландией пройдет в "Лужниках", куда сборная не приезжала со времен 1/8 финала чемпионата мира и победы по пенальти над Испанией. Есть надежда, что с шотландцами будет чуть попроще, и игру наши покажут более вразумительную и толковую, чем глухая оборона своей штрафной площадки. Месяц назад россияне одержали волевую победу в Глазго - тогда Шотландия в основном пользовалась ошибками команды Черчесова и бежала вперед за счет мощной поддержки своих трибун. А сегодня будет Билан. Такого сюрприза они вряд ли ожидали.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Вряд ли мы сегодня увидим какие-либо эксперименты с составом. У нас не тот подбор игроков, чтобы позволить шиковать и наигрывать различные сочетания. Хоть Черчесов и вызвал лучшего бомбардира текущего сезона РПЛ Александра Соболева, шанс выйти на поле у него будет разве что при подавляющем преимуществе россиян и счете около 3:0 или 4:0. Главное - попасть на Евро, а так и фантазировать можно. Тем более, что еще играть с Сан-Марино, где резервистам уж точно дадут разгуляться.

Россия и Шотландия начнут играть в 21:45 мск. Посмотрим, что из этого получится. "РГ" проведет онлайн-трансляцию!

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