Шарапова рассказала о завершении карьеры

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заявила, что уже достаточно близка к завершению карьеры.

Мария Шарапова посетила турнир в Линце, от участия в котором отказалась из-за проблем с плечом. На пресс-конференции она рассказала о своих планах.

Мария вспомнила свою победу на этом турнире в 2006 году, а также призналась, что рада вернуться, чтобы встретиться с болельщиками, а также поучаствовать в различных мероприятиях спонсоров.

Также Мария сделала заявление относительно своего будущего в теннисе.

"По-прежнему люблю теннис, хотя у меня есть и другие цели в жизни. Безусловно, я уже достаточно близка к финишу моей карьеры, но никто не знает, что будет дальше", - приводит слова Шараповой сайт турнира.

Шарапова добавила, что ее основной задачей является восстановление от травм. Она намерена подготовиться к следующему сезону, однако для этого еще нужно время.