СМИ: Китай и США не достигли прогресса на торговых переговорах

Представители Китая и США не смогли достичь прогресса на двухдневных торговых переговорах на уровне заместителей главных переговорщиков. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и его команда планируют покинуть Вашингтон в четверг.

Такую информацию распространила газета South China Morning Post, ссылаясь на свои источники. Переговоры между Пекином и Вашингтоном должны были продолжиться по пятницу. С американской стороны в них ожидалось участие торгового представителя Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина, китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета Лю Хэ.

Предполагалось, что переговоры на уровне заместителей создадут почву для диалога на высшем уровне, пишет РИА Новости. "Они не достигли прогресса", - заявил источник газеты.

По его данным, китайская делегация отказалась говорить о принудительной передаче технологий. Переговоры также обошли стороной тему государственных субсидий, которые, по заявлениям администрации президента США Дональда Трампа, дают китайским конкурентам нечестное преимущество.

Отметим, что переговоры между Пекином и Вашингтоном должны были состояться за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%. Ранее Трамп отложил на две недели введение пошли по просьбе Лю Хэ, а также в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики.