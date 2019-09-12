Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары

Вашингтон отложил на две недели запланированное на первое октября введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что это делается по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ, а также в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики. "Мы договорились, что в качестве жеста доброй воли мы отложим повышение пошлин с 25% до 30% с 1 до 15 октября", - написал Трамп в Twitter.

Ранее Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер условились провести новый раунд торговых переговоров. Он пройдет в Вашингтоне в начале октября, пишет РИА Новости. Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Тогда не удалось добиться прогресса, торговое противостояние только усугубилось, а в начале сентября стороны ввели новые пошлины.

Напомним, 23 августа Трамп объявил, что с первого сентября повышает импортные пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов не на 10, а на 15 процентов. Кроме того, с первого октября повышение тарифов на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов составит не 25, а 30 процентов.

Это решение американского лидера последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз из США товаров общим объемом 75 миллиардов долларов в год. Часть из них также вступила в силу первого сентября, другая начнет действовать с 15 декабря.