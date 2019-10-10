США планируют заключить валютное соглашение с Китаем

Вашингтон намерен заключить валютное соглашение с Пекином. По некоторым данным, США и Китай ранее согласовали условия договора, однако потом переговоры по указанному вопросу были прерваны.

Валютное соглашение, полагают в Белом доме, будет способствовать развитию торговых переговоров между странами, которые в настоящее время продвигаются не без труда, передает агентство Reuters.

В данный момент с визитом в Вашингтоне находится китайская делегация во главе с вице-премьером КНР Лю Хэ. Ожидается, что 10 октября стороны возобновят торговые переговоры, которые не велись с июля. От американцев на диалог с партнерами из КНР делегированы торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.