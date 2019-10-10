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10.10.2019 17:04
Рубрика: Легковые авто

"Убийца" Hyundai Creta для России: раскрыта вся информация о Kia Seltos

Текст: Юрий Зубко

На форуме, посвященном модели Kia Seltos, появилась информация о комплектациях и наборе силовых агрегатов для кроссовера, который появится в России в первой половине 2020 года.

Благодаря одному из официальных дилеров корейской компании стало известно, что "убийца" Hyundai Creta получит в нашей стране два двигателя. Речь идет о бензиновых моторах: первый Nu 2.0 выдает 149 л.с. и идет в паре с бесступенчатым вариатором, второй (1.6 T-GDI) имеет мощность 177 л.с. и работает вместе с семиступенчатым преселективным роботом. С первым двигателем будет сочетаться как передний, так и полный привод. Старший агрегат предложат только в версии 4WD.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Kia Seltos получит восемь вариантов одноцветной окраски (все металлики): белый, серый, черный, голубой, оранжевый, серебристый, синий, желтый, а также 6 вариантов двухцветной окраски: красный с белой крышей, желтый с белой крышей, желтый с черной крышей, синий с белой крышей, синий с черной крышей, серый с бежевой крышей.

Ожидается, что комплектаций будет пять: Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+. В общем случае каждая последующая комплектация включает все опции предыдущих комплектация.

Сборка кроссовера будет организована крупноузловым способом на заводе "Автотор" в Калининграде. Цены на новинку пока не объявлены, они станут известны ближе к старту продаж.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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"Российская газета" попросила прокомментировать появившуюся информацию пресс-службу Kia. Вот что нам ответили:

"Мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию, изложенную в публикации на интернет-форуме. Официальная информация о комплектациях Kia Seltos и его производстве для российского рынка будет обнародована ближе к старту продаж, который намечен на 2020 год".

Кстати, "РГ" одна из первых протестировала Seltos, вы можете ознакомиться с впечатлениями нашего корреспондента от компактного кроссовера Kia.

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