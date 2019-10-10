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10.10.2019 16:36
Рубрика: Власть

Ушаков: Киев под надуманным предлогом сорвал разведение сил в Донбассе

Текст: Галина Мисливская
Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что Украина под надуманным предлогом сорвала разведение сил в Донбассе. Такое мнение он высказал журналистам в четверг, отвечая на вопрос о перспективах встречи в "нормандском формате".
Помощник президента России Юрий Ушаков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Помощник президента России Юрий Ушаков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Помощник президента России Юрий Ушаков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Ушаков подтвердил позицию российской стороны о том, что для проведения необходимо выполнить ряд условий, среди которых - разведение сил в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Между украинскими подразделениями на Донбассе произошло столкновение

"Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения", - отметил помощник главы государства.

При этом выразил надежду, что процесс разведения сил в этих районах сдвинется "с мертвой точки" и "после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате".

Представитель Кремля напомнил, что 1 октября участники Контактной группы подписали принципиально важную для разрешения кризиса "формулу Штайнмайера". При этом он отметил, что у Москвы "вызывают серьезную озабоченность попытки некоторых сил на Украине саботировать и данную договоренность, и вообще процесс урегулирования".

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Юрий Ушаков считает, что накануне саммита в "нормандском формате" нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне". "Без тщательной подготовки, мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал", - полагает он.

"Саммит ради саммита не нужен", заявил Юрий Ушаков, необходимы "конкретные результаты по реализации Минских соглашений". "Мы к этому готовы", - заключил он.

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