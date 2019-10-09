В ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом плана-графика по отводу сил

План по возобновлению отвода сил в районе Петровского, утвержденный контактной группой по Донбассу, сорван украинскими силовиками. Об этом заявили в Донецкой народной республике. Между тем в Луганске сообщили, что Киев вновь подтягивает бронетехнику и оборудует боевые позиции.

"Сегодня вооруженные формирования Украины сорвали утвержденный контактной группой план-график по возобновлению разведения сил и средств на участке в районе Петровского", - передает РИА Новости сообщение представителя ДНР.

В Донецке напомнили, что отвод сил долен был начаться 9 октября. Демонстрируя готовность к началу этой процедуры, представители ДНР направили в воздух несколько сигнальных ракет, но ответа от ВСУ не получили. Это дало повод обвинить Киев в срыве соглашений.

"Завтра будет предпринята вторая попытка возобновления отвода", - сообщил представитель ДНР.

Ранее аналогичное заявление сделали и в ЛНР. Позже выяснилось, что ВСУ вновь разместили бронетехнику в районе города Золотое в Луганской народной республике. По данным представителя пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в частности это БМП-2, БРМ-1К, противоминная засадная машина MRAP и бронетранспортер.

"Подчиненные командира 72-й бригады полковника Артема Богомолова активно проводят оборудование траншей с использованием пяти экскаваторов и инженерных машин", - приводит слова Филипоненко Луганскинформцентр.

Напомним, отвод сил в Золотом и Петровском должен был начаться 7 октября, как о том договорились на встрече Контактной группы 1 октября. Однако из-за срыва соглашения со стороны Киева начало разведения сил было перенесено на 9 октября.