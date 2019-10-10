В Беларуси пройдут учения ОДКБ "Поиск-2019"

В Брестскую область на полигон Обуз-Лесновский близ Барановичей для участия в военных маневрах "Поиск-2019" прибывают военнослужащие стран Организации Договора о коллективной безопасности, информирует БЕЛТА со ссылкой на источник в Минобороны РБ.

В учении, которые стартуют 14 октября, примут участие более 400 военнослужащих разведывательных подразделений ВС Беларуси, а также их коллеги из Армении, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, пояснили в военном ведомстве.

Как ранее уже сообщал "СОЮЗ", совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство - 2019" стартовало в минувший вторник. Оно включает в себя несколько этапов. Первый - "Эшелон-2019" - проходит на полигоне Мулино Нижегородской области России с 8 по 10 октября. От Беларуси в нем также принимает участие оперативная группа штабов тыла и вооружения.

А на следующей неделе, по данным агентства, на этом же полигоне в совместном учении с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2019" примет участие оперативная группа военнослужащих РБ. В нем будут участвовать подразделение 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил РБ и подразделение 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов.

Специальное учение "Поиск-2019" с силами разведки государств ОДКБ, уточняет источник в Минобороны, пройдет 14-18 октября на территории сразу четырех белорусских военных полигонов. Чуть позже в Таджикистане на полигоне Ляур 26-29 октября состоится учение с коллективными миротворческими силами "Нерушимое братство - 2019", в котором также примет участие белорусская миротворческая рота.