В Госдуме не хотят вводить штрафы для родителей курящих детей

Идея штрафовать родителей курящих детей не найдет поддержку в Госдуме, считают в комитете по развитию гражданского общества.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия обсуждает вопрос о внесении в новую редакцию КоАП нормы, предполагающей введение ответственности для родителей курящих подростков.

Такие идеи даже близко не войдут в редакцию нового КоАП, уверен первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

Комментируя эту тему в соцсетях, он также обратил внимание, что протокольное предложение МВД "рассмотреть предложение" превратилось в якобы "новый закон" в понимании некоторых СМИ.

Отметим, что в Госдуму уже вносились законопроекты о штрафах для родителей за курение их несовершеннолетних детей. Однако они не получили поддержку правительства.