В МВД подтвердили информацию о штрафах для родителей курильщиков

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предложено установить административную ответственность родителей (или иных законных представителей) за потребление несовершеннолетними табака в виде штрафа в размере от 1500 до 2 тысяч рублей. По ее словам, поправки подготовлены "профильным ведомством". Правда, каким именно, она не уточнила. Скорее всего, это Минздрав либо Минюст.

Ирина Волк пояснила, что размеры штрафов взяты не с потолка, а по аналогии с уже существующими санкциями, прописанными в КоАП за употребление алкоголя несовершеннолетними.

В МВД напомнили, что запрет на потребление табака несовершеннолетними установлен Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". А вот ответственность за нарушение данного запрета законодательством не предусмотрена. В полицейском ведомстве пришли к выводу, что такой законодательный пробел снижает эффективность профилактики курения табака в подростковой среде. Поэтому предложение о введении штрафов для родителей курящих подростков МВД было поддержано.