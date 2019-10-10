В США белки едва не сожгли большой кроссовер

В США владелица кроссовера Kia Sorento была изрядно озадачена, когда во время движения из-под капота у нее запахло горелой травой и под ноги посыпались орехи.

Белка песенки поёт да орехи всё грызёт. Этими строками классика можно описать случай в американском городе Питтсбург, когда владелица Kia Sorento во время поездки на своем автомобиле вдруг почувствовала запах горелой травы и поняла, что с автомобилем что-то не так. Остановившись на обочине, она позвонила мужу, но тот не смог приехать, так что пришлось вызвать эвакуатор. После того, как машину доставили на техническую станцию и открыли капот, мастера ахнули: весь моторный отсек автомобиля был завален травой вперемешку с грудой грецких орехов, сообщает сайт Carscoops.

Виновники устроенного в машине хаоса были выявлены сразу - ими были признаны белки, которые в изобилии водятся в округе. Грызуны, судя по всему, решили устроить в кроссовере подобие гнезда и склада съестных припасов одновременно. Обычно эти животные мирно сосуществуют с припаркованными автомобилями, но в этот раз любителям орешек приглянулся именно такой вариант надежного хранения своего лакомства.

Выложенная на Facebook публикация о происшествии произвела настоящий фурор. Мнения разделились: одни в комментариях выражают сочувствие хвостатым зверькам, другие наоборот - говорят о том, что белки распоясались от слишком лояльного к ним отношения, и своим непристойным поведением они подвергли реальной опасности бедную американскую женщину. Но большинство пользователей соцсетей, а также представители сервиса Tevis Auto, которым пришлось разбираться с инцидентом, были единодушны в том, что автомобиль нужно регулярно проверять в ходе эксплуатации, и хотя бы иногда стоит открывать капот, чтобы убедиться в том, что там никто невзначай не поселился.