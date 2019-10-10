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В США экстренно госпитализирована певица Майли Сайрус

Поп-музыка
    10.10.2019, 14:55
Текст:   Олег Усков

26-летняя эпатажная американская певица и актриса Майли Сайрус попала в больницу. Что вскоре после сообщений СМИ подтвердила лично, продемонстрировав в сториз своего Instagram фото из палаты.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Диагноз - тонзиллит. Который у Майли недавно начал обостряться.

Параллельно обществу был официально показан и новый бойфренд девушки, которая только что пережила развод, затем скоротечный, но бурный лесбийский роман, и теперь - неделю назад - утешилась в объятиях австралийского музыканта Коди Симпсона.

Явствует: Коди навестил свою зазнобу в лечебнице и исполнил ей приободряющую песенку под гитару. Написанную специально для прихворнувшей Сайрус.

"Я как-то сразу почувствовала себя намного лучше. Этот сладенький мальчик приехал в больницу и спел романтичную песню, которую написал лишь для меня одной", - умиляюще поведала разнузданная в целом барышня.

Ранее мы рассказывали, что Сайрус сняла видеоклип в Киеве.

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