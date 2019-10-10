В США экстренно госпитализирована певица Майли Сайрус

26-летняя эпатажная американская певица и актриса Майли Сайрус попала в больницу. Что вскоре после сообщений СМИ подтвердила лично, продемонстрировав в сториз своего Instagram фото из палаты.
Диагноз - тонзиллит. Который у Майли недавно начал обостряться.
Параллельно обществу был официально показан и новый бойфренд девушки, которая только что пережила развод, затем скоротечный, но бурный лесбийский роман, и теперь - неделю назад - утешилась в объятиях австралийского музыканта Коди Симпсона.
Явствует: Коди навестил свою зазнобу в лечебнице и исполнил ей приободряющую песенку под гитару. Написанную специально для прихворнувшей Сайрус.
"Я как-то сразу почувствовала себя намного лучше. Этот сладенький мальчик приехал в больницу и спел романтичную песню, которую написал лишь для меня одной", - умиляюще поведала разнузданная в целом барышня.
Ранее мы рассказывали, что Сайрус сняла видеоклип в Киеве.