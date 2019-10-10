Новости

Россия - Шотландия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 21:45
Убитую в Подмосковье следователя Шишкину наградили орденом Мужества 21:33
Стас Михайлов призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 21:17
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Крыму 21:00
В США судят девятилетнего поджигателя и убийцу 20:54
В Петербурге задержали пьяного таксиста с чужими правами 20:42
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией 20:37
Путин обещал решить вопрос со специальностью "Тренер-преподаватель" 20:37
Тысячи иранских женщин увидели хет-трик Азмуна 20:27
Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 20:22
Путин призвал строить новые школы 20:09
Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции 20:05
Мэрия Астрахани согласилась снизить "грабительский" налог на имущество 19:54
Зеленский пригрозил Порошенко преследованием правоохранителей 19:52
Более 1,5 млн человек выехали с Украины с начала года 19:46
Лукашенко прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ 19:43
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме 19:38
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября 19:35
В ДТП под Калугой погибли четыре человека 19:34
СМИ: В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка 19:33
К 2020 году в 30 регионах будет введена система единого ведомства для сиротских учреждений 19:32
Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь 19:24
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали 19:21
Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия 19:11
Volkswagen начал продажи Amarok с самым мощным мотором 19:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 20:54
Рубрика: В мире

В США судят девятилетнего поджигателя и убийцу

Текст: Юрий Ершов

В США начинается уникальный судебный процесс: в ближайшие дни перед судьями штата Иллинойс предстанет девятилетний ребенок, которого обвиняют в убийстве пяти человек. Ранее в США дела на таких малолетних преступников в Америке не передавали в суд, ограничиваясь иными мерами.

Фото: REUTERS/MIKE BLAKE
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов

Трагическую историю рассказала местная газета "Peoria Journal Star": в местечке Гудфилд на стоянке кемпинга Тимберлин, что в 240 километрах к юго-западу от Чикаго сгорел дом на колесах. Преднамеренный поджог совершил 9-летний ребенок. Итогом стала смерть пяти человек: 34-летнего мужчины, 69-летней женщины и троих несовершеннолетних детей.

Следствие доказало, что поджог не был случайным, именно поэтому прокурор вынужден был назначить судебное разбирательство. Выступая перед журналистами, прокурор Грег Майнер отказался назвать пол подозреваемого (мальчик это или девочка - неизвестно до сих пор), его имя и связи преступника с погибшими.

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США

За обвиняемого вступилась адвокат из Нью-Йорка Бетси Кларк, а бывший чикагский прокурор Гус Костопулос, который нынче представляет интересы молодежи в судах и вовсе заявил, будто девятилетние дети до сих пор верят в существование Санта-Клауса и они не в состоянии организовать поджог, при котором заведомо погибнут люди.

Однако их доводы были были отвергнуты, и процесс состоится, но при закрытых дверях. Вердикт будет выносить только судья, без участия суда присяжных. Впрочем, как сообщают американские СМИ, малолетнему злоумышленнику скорее всего не грозит тюремное заключение: в лучшем случае принудительное лечение в психиатрической клинике. При этом они напоминают, что в сентябре суд Мичигана снял обвинения прокурора в отношении девятилетнего ребенка, который случайно застрелил свою мать.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал строить новые школы
В МВД подтвердили информацию о штрафах для родителей курильщиков
ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей
Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу