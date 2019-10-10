В США судят девятилетнего поджигателя и убийцу

В США начинается уникальный судебный процесс: в ближайшие дни перед судьями штата Иллинойс предстанет девятилетний ребенок, которого обвиняют в убийстве пяти человек. Ранее в США дела на таких малолетних преступников в Америке не передавали в суд, ограничиваясь иными мерами.

Трагическую историю рассказала местная газета "Peoria Journal Star": в местечке Гудфилд на стоянке кемпинга Тимберлин, что в 240 километрах к юго-западу от Чикаго сгорел дом на колесах. Преднамеренный поджог совершил 9-летний ребенок. Итогом стала смерть пяти человек: 34-летнего мужчины, 69-летней женщины и троих несовершеннолетних детей.

Следствие доказало, что поджог не был случайным, именно поэтому прокурор вынужден был назначить судебное разбирательство. Выступая перед журналистами, прокурор Грег Майнер отказался назвать пол подозреваемого (мальчик это или девочка - неизвестно до сих пор), его имя и связи преступника с погибшими.

За обвиняемого вступилась адвокат из Нью-Йорка Бетси Кларк, а бывший чикагский прокурор Гус Костопулос, который нынче представляет интересы молодежи в судах и вовсе заявил, будто девятилетние дети до сих пор верят в существование Санта-Клауса и они не в состоянии организовать поджог, при котором заведомо погибнут люди.

Однако их доводы были были отвергнуты, и процесс состоится, но при закрытых дверях. Вердикт будет выносить только судья, без участия суда присяжных. Впрочем, как сообщают американские СМИ, малолетнему злоумышленнику скорее всего не грозит тюремное заключение: в лучшем случае принудительное лечение в психиатрической клинике. При этом они напоминают, что в сентябре суд Мичигана снял обвинения прокурора в отношении девятилетнего ребенка, который случайно застрелил свою мать.