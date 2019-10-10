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10.10.2019 08:28
Рубрика: Видео

Видео: упавшая набок фура раздавила минивэн

Текст: Вадим Давыденко

Глупо как-то всё вышло на этом видео. Глупо, трагично и абсолютно непоправимо. Отважный синий минивэн вместе с водителем был в лепешку раздавлен упавшей на него фурой, а понять, что же привело к этой трагедии непросто даже после третьего-пятого просмотров видео.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Давайте-ка присмотримся повнимательнее: вот минивэн петляет позади фуры (кстати, а движение на шоссе точно одностороннее?), пытаясь обойти ее то слева, то справа, и, улучив момент, резко газует. Казалось бы, всё сделано более-менее правильно, разве что обзор при повороте был слегка ограничен, и в худшем из возможных вариантов идущий на обгон автомобиль лишь выкинет с трассы в кювет.

Но срабатывают сразу несколько факторов, которые владелец минивэна не предусмотрел: а) неопытность водителя грузовика, заложившего слишком крутой для такой скорости поворот, б) боковой ветер, в) незагруженность фуры, из-за которой она легко теряет равновесие.

В итоге автомобиль смяло, как игрушечную модель машинки масштабом 1:43 из картона или дешевого пластика, и выжил ли при этом водитель - большой вопрос.

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