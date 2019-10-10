Видео: Volkswagen неудачно развернулся и спровоцировал аварию

Нестандартное мышление, спонтанность и склонность к импровизации - все эти качества мы ценим в представителях творческих профессий: у художников и джазовых музыкантов, актеров театра и дизайнеров. Но в других сферах человеческой деятельности хочется больше логики, предсказуемости и порядка. Черное должно быть черным, белое - белым, "да" это "да, а "нет" - наоборот. И, разумеется, направо - это в одну сторону, а налево - в абсолютно противоположную.

Обо всем этом предстоит хорошенько подумать владельцу черного Volkswagen, спровоцировавшему в Одессе аварию с маршруткой. Его спонтанность в мыслях и нестандартная манера вождения сбили с толку остальных участников движения и, похоже, его самого. Сначала он решил ехать на развилке вправо и, обозначив маневр поворотником, почти туда свернул. Но спустя всего секунду ему в голову пришла мысль повернуть куда-нибудь еще, например, влево...

Не предупредив никого включенным поворотником и даже не глянув на всякий случай в зеркальце, наш герой резко вывернул руль влево и ...врезался в маршрутку, водитель которой, увы, не умел читать мысли и предугадывать поступки окружающих. Инспекторам ДПС нетрудно будет разобраться в ситуации: виновен Volkswagen, ваша честь, однозначно виновен.