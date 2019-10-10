Володин призвал проверить действия ФБР по допросу депутата Юмашевой

3 октября российский парламентарий, направляясь в Сан-Франциско для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка. У Юмашевой были отобраны паспорт и мобильный телефон, после чего ее подвергли "более чем часовому допросу с участием сотрудника Федерального бюро расследований", напомнил Володин в своем обращении, текст которого распространила пресс-служба Госдумы.

Он расценил произошедшее как "циничную и недопустимую провокацию" и констатировал, что данный инцидент "стал очередным шагом, препятствующим цивилизованному диалогу между нашими странами".

- Рассчитываю на то, что по факту произошедшего в аэропорту города Нью-Йорка провокационного инцидента состоится проверка, по итогам которой действиям спецслужб США будет дана объективная оценка, - обратился председатель Госдумы к г-же Пелоси.

Он призвал ее принять все зависящие от нее меры по недопущению подобных недружественных действий в будущем.

Володин подчеркнул, что создание искусственных барьеров для работы российских официальных лиц в рамках международных мероприятий, проводимых на территории США, приобрело регулярный характер.

- Уверен, что как руководители парламентов, непосредственно представляющие интересы наших граждан, мы не можем допустить дальнейшей деградации ситуации, - резюмировал спикер Госдумы.