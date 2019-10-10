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10.10.2019 23:38
Рубрика: В мире

Зеленский: Киев виноват в том, что украинцы едут в Россию на заработки

В том, что украинцам приходится ездить на заработки в Россию, виновны в первую очередь власти страны, заявил глава республики Владимир Зеленский во время так называемого пресс-марафона.

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"Я думаю, что, если они едут в Россию работать, первое - виноваты мы, - передает ТАСС слова украинского лидера. - Ну, виноваты мы про власть, про в целом ситуацию, потому что, если у нас нет альтернативы, то есть обе стороны виноваты, если нет альтернативы, человек что-то ищет".

Еще одним фактором он назвал наличие родственных связей между гражданами двух государств.

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"Я думаю, что у людей есть определенные там родственники, и они ездят туда", - предположил Зеленский.

Как-то бороться с этой тенденцией Киев не должен, считает президент Украины, "если одной из целей нынешней власти является создание демократического государства".

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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