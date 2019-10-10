Зеленский: Публикация переговоров с Трампом "немного подрывает" отношения с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 октября, что он "не рад" публикации переговоров между ним и президентом США Дональдом Трампом, проведенных в конце июля.

"Я не рад, что это вышло наружу. Считаю, что это немного подрывает любые дипломатические отношения в целом. Считаю, что это неправильно, так как это тот период, когда возможность тактики уменьшилась до нуля", - отметил Зеленский.

Речь идет о публикации стенограммы переговоров, в которых Трамп мог просить Зеленского взять на контроль расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который мог стать одним из главных соперников Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Предполагается, что Хантер Байден мог быть причастен к коррупционным схемам, входя в состав руководства крупной украинской энергетической компании Burisma Group.