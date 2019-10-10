Зеленский выступил против военного решения конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против силового урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом глава государства рассказал в ходе общения с журналистами.

"Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь… Я всегда говорил: если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет - люди, второй приоритет - территории", - подчеркнул Зеленский, которого цитирует ТАСС.

Украинский лидер высказался против введения военного положения в стране. "Вы помните, когда прошлый президент пытался ввести военное положение? Вы помните, что было с людьми, как они реагировали. Страх. Хаос. Вы что, хотите хаоса?" - адресовал он представителям прессы риторический вопрос.

Ранее Владимир Зеленский указал, что его основной миссией на посту главы государства является прекращение войны на Украине. "Я хочу прекратить войну, я думаю, именно это моя миссия", - резюмировал политик.

Украинский президент отметил, что реализация так называемой "формулы Штайнмайера" не должна привести к гражданскому конфликту на Украине. Указанная инициатива предполагает вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.