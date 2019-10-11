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11.10.2019 02:44
Рубрика: Спорт

Артем Дзюба: "Гимн России для меня круче гимна Лиги чемпионов"

Текст: Илья Зубко
Главным героем матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Шотландии (4:0) стал капитан нашей команды Артем Дзюба, который забил два мяча и сделал голевую передачу. После игры Дзюба ответил на вопросы журналистов.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Как оцените матч?

Артем Дзюба: Первый тайм не очень, а второй был очень качественным. Очень важная победа для нас, так как Кипр выиграл. Неожиданно для меня, потому что я думал, что они вничеечку сыграют. Огромное спасибо болельщикам. Большое удовольствие играть на таком стадионе при таком количестве людей, прекрасное поле - спасибо всем за такой матч, который организовали здесь. Во время гимна сегодня я понял одно, что для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов. Осознал это. Когда весь стадион поет, и ты поёшь вместе с ним - это непередаваемые ощущения на всю жизнь. Еще бы всю команду заставить петь (улыбается), но это уже индивидуально.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Во втором тайме Россия прибавила или Шотландия подсела?

Артем Дзюба: Ну что ж вы за люди-то такие? Россия прибавила. Мы разве так часто выигрываем 4:0? Ваша версия, наверное, что шотландцы подсели, рассыпались, и тут неожиданно мы. Такие матчи как раз вскрывает гол. Шотландцы приехали играть от обороны и ловить нас на контратаках. Первый тайм мы не совсем качественно провели, так как, мне кажется, не выполнили определенную установку. Должны были играть низом, у нас есть исполнители, и должны были через фланги вскрывать, но вместо этого делали передачи неправильные, и не хватало движения. Наша сила в единстве, и мы должны были скорости переключать. У нас нет тех качеств, чтобы мы кого-то вскрывали за счет класса. Чуть-чуть поговорили между собой в перерыве, добавили. Гол вскрывает такие матчи. Почувствовали уверенность в своих силах, все начало получаться, и в итоге 4:0 - очень уверенно.

Есть задача стать лучшим снайпером отборочного цикла?

Артем Дзюба: Нет такой задачи. Есть задача, чтобы сборная попала на чемпионат Европы, потому что для нашей страны это будет праздник. И мы хотим это сделать, чтобы как минимум две игры этого турнира провести дома.

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