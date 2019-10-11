Артем Дзюба обратился к болельщикам

Дзюба записал видеообращение к болельщикам, в котором отдал должное поддержке трибун.

"Хотел бы вас всех поблагодарить за ваши эмоции, любовь, за то, что поддерживаете нас так рьяно. Полный стадион "Лужники" дорогого стоит. Мы это очень ценим, для нас это безумно важно и дорого. Без вас не получилось бы такой шикарной победы и такой игры", - сказал Дзюба в видео на своей странице в Instagram.

Также Дзюба поблагодарил всех, кто поздравил его с победой команды в социальных сетях, мессенджерах и с помощью sms-сообщений.

"К сожалению, не мог всем ответить, но безумно дорожу вашим вниманием. Спасибо огромное, что в это время, в этот час были все вместе единым целом. Если страна гордится нами, нам это безумно дорого. Мы это ценим и будем ценить. Всем удачи, всем здоровья, всем любви. Берегите друг друга. До свидания. Хорошего дня", - сказал форвард сборной России.