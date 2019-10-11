Черчесов рассказал, что посоветовал игрокам в перерыве матча с Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал очередную победу нашей команды в отборочном цикле чемпионата Европы-2020.

В четверг вечером Артем Дзюба и компания сделали большой шаг к попаданию в финальную стадию Евро, разгромив в столичных "Лужниках" Шотландию (4:0). После семи туров россияне идут на втором месте в группе "I" с 18-ю очками. Для выхода на чемпионат Европы команде Черчесова достаточно будет не проиграть в воскресенье Кипру.

Показалось, что в первом тайме мы немного академично играли. Это так? А во втором отдали мяч сопернику и использовали свободные зоны.

Станислав Черчесов: Со словом "академично" не согласен. Мы старались нагнетать. В перерыве сказал ребятам, что надо быстрее играть, рисковать. Пасовать в те зоны, откуда мы можем создавать моменты.

Легко ли будет настроить сборную на победу в матче с Кипром? Нас ведь и ничья устраивает.

Станислав Черчесов: Во-первых, спасибо, что сказали, как сыграли Казахстан с Кипром. Я был не в курсе. Теперь наша задача спокойно проанализировать сегодняшний матч, восстановить тех, кто отдал много сил. У нас есть как турнирные задачи, так и глобальные. Любые очки дают затем преимущество при жеребьевке. Нам будет непросто, потому что на Кипре жара, а у нас холодно. Но нам надо решать свои задачи.

Сегодня первый матч в стартовом составе провел Дмитрий Баринов. Как оцените его действия?

Станислав Черчесов: Он уже несколько раз выходил на замену. Как видите, мы потихоньку вводим в состав тех, кто этого достоин. Что касается связки Баринова с Оздоевым в опорной зоне, то им понадобилось время, чтобы привыкнуть друг к другу. А в конце матча они и вовсе позволяли себе излишки. Мы обязательно разберем эти моменты. Но вообще хотел бы поздравить Баринова, а также Комличенко, дебютировавшего в сборной.

Есть ли моменты, которыми вы остались недовольны?

Станислав Черчесов: В любой игре есть моменты, которые надо обсуждать. Но мне очень не хотелось бы, чтобы футболисты услышали о них из прессы. Пусть лучше я им скажу это лично.

У Дзюбы после двух голов приближается к лидеру гонки снайперов отборочного цикла. Обсуждаете ли вы это в сборной?

Станислав Черчесов: Нет. Артем сам спокоен на эту тему. Сыграет ли он с Кипром? Посмотрим, в каком он состоянии. Но Дзюба - капитан, и, естественно, мне бы хотелось видеть его на поле.