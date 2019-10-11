Что России и рублю принесет торговая война между США и ЕС

Напомним, Всемирная торговая организация встала на сторону США в споре вокруг Airbus. ВТО признала, что ЕС неправомерно предоставлял субсидии своему авиапроизводителю.

Илья Григорьев, аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал, специально для "Российской газеты" рассказал о вероятности появления нового торгового конфликта и как он может сказаться на курсе рубля:

- Сценарий, что произойдет введение пошлин на европейские товары, считаем маловероятным, как и в целом торговое противостояние ЕС и США. Агрессивную риторику сторон, даже подкрепленную цифрами, нельзя считать фактом, который обязательно свершится.

Как и в случае с Китаем, такой тон обращения к торговым партнерам - это нормальное поведение нынешней администрации США. К тому же, к Европе не так много вопросов. И она готова идти на серьезные уступки, так как объективно занимает позицию "младшего партнера" в экономике и геополитике. Вероятно, что ЕС потребуется больше времени для согласования единой позиции, это может нервировать США, но не более того.

В краткосрочном плане у России нет ресурсов, чтобы воспользоваться противоречиями между трансатлантическими партнерами. Однако более конструктивная позиция Москвы в течение последних нескольких лет смотрится более выигрышно. Первый серьезный результат такой политики для России: финальное согласование строительства второй ветки "Северного потока-2", несмотря на противодействие США.

Пара евро/рубль, тем не менее, может отреагировать ослаблением евро. Сейчас на европейскую валюту оказывается давление из-за слабых макроэкономических данных по еврозоне и ухудшением глобальных прогнозов роста и товарооборота.

Негативный новостной фон может еще серьезнее направить курс валюты к отметке 70 рублей за евро.