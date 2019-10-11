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"Дешевый монстр" Redmi Note 8 Pro уже доступен на сайте Xiaomi. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
11.10.2019,  
13:18
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi приступила к приему предварительных заказов на новый флагманский смартфон бюджетной линейки - Redmi Note 8 Pro, представленный 8 октября. В подарок покупатели получат возможность приобрести умный браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 за один рубль.

Стоимость Redmi Note 8 Pro составляет 17990 рублей за версию с 6/64 гигабайтами памяти, по состоянию на 13 часов MSK доступна версия в сером корпусе. Модификация с 6/128 гигабайтами памяти продается за 19990 рублей, но ее нет в наличии.

Новый "дешевый монстр" от Xiaomi получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя, а также рассчитанный на "тяжелые" игры процессор Helio G90T с жидкостным охлаждением. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка 18 Вт, а 6,63-дюймовый дисплей имеет разрешение FullHD+.

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Российские любители недорогих девайсов оценят наличие NFC - этот модуль раньше ставился только во флагманские модели Xiaomi, теперь же Google Pay можно подключить и в Redmi.

Конкурентом Redmi Note 8 Pro может стать еще не анонсированный Realme X2 Pro - производитель обещает, что он станет самым дешевым аппаратом на флагманском чипе Snapdragon 855 Plus.

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