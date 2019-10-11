Две россиянки номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Победившие на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейской легкоатлетической ассоциации, Ласицкене и Сидорова вошли в число десяти претенденток на титул лучшей легкоатлетки года. Помимо россиянок за почетное звание также будут бороться немки Малайка Михамбо (прыжки в длину), Геза-Фелиситас Краузе (бег с препятствиями) и Констанце Клостерхальфен (бег на длинные дистанции), британка Катарина Джонсон-Томпсон (многоборье), голландка Сифан Хассан (бег на длинные дистанции), итальянка Элеонора Джорджи (марафон), Йоанна Федорова из Польши (метание молота) и представительница Великобритании Дина Эшер-Смит (бег на короткие дистанции).

Сидорова в нынешнем сезоне помимо золота чемпионата мира в Дохе также выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении.

На счету Ласицкене в нынешнем сезоне три титула - чемпионки мира и Европы, а также победительницы Бриллиантовой лиги. В Дохе россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Награждение победителей состоится в Таллине 26 октября. Сильнейшую легкоатлетку континента определят по итогам голосования национальных федераций, экспертов и болельщиков в соцсетях.