Группа Венесуэльцев задержана в Эквадоре из-за подозрений в шпионаже

Полиция Эквадора задержала 17 подозреваемых в шпионаже и подрывной деятельности. Среди них есть граждане Венесуэлы, их число не называется.

У подозреваемых найдены сведения о президенте страны Ленине Морено и вице-президенте Отто Соннехольснере, рассказала в Twitter глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо. Они осуществляли слежку за первыми лицами страны. У злоумышленников также изъято холодное оружие и наркотики.

В ближайшее время задержанные предстанут перед судом.

Кстати

Президент Эквадора Ленин Морено на прошлой неделе объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами, вызванными экономической политикой правительства. Недовольство граждан вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.