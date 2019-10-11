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Канал HBO заказал сериал по культовой трилогии "Маньяк-полицейский"

Новости
    11.10.2019, 16:30
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Проект ремейка культовейшей трилогии "Маньяк-полицейский", который Николас Виндинг Рефн уже давно пытался запустить, наконец-то завелся. И не просто завелся, а бойко затарахтел и понесся на всех парах.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Deadline, проект взяли под свои могучие крылья американский гигант HBO, который будет транслировать его на Северную Америку, и французский Canal+. И да, это будет целый сериал.

Все три оригинальных фильма, выходивших с 1988 по 1992 годы, снял Уильям Лустиг по сценариям великого Ларри Коэна. По центру сюжетов - внушительная фигура восставшего из могилы доблестного полицейского Мэтта Корделла, которого злые люди подставили, упекли в тюрьму и там убили. После чего он вернулся и принялся мстить каждому, кто под руку подвернется.

Сыграл Мэтта Корделла человек с невероятной нижней челюстью Роберт З'Дар, поныне здравствующий, кстати. Вы его также могли видеть в "Танго и Кэш" Кончаловского и в "Черри 2000" с Мелани Гриффит. Кроме того, в первой части главную роль исполнил неподражаемый Брюс Кэмпбелл. Во второй он появляется тоже, но, увы, ненадолго.

Подробностей по синопсису грядущего сериала пока нет - известно только, что действие будет разворачиваться не в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелесе. Обещаны "калейдоскоп персонажей в дапазоне от копов до криминальных элементов", убийца в форме, наводящий ужас на граждан и, как следствие, всеобщая паранойя.

По словам Николаса Виндинга Рефна, его "Маньяк-полицейский" будет жесточайшей динамичной хоррор-одиссеей, содержащей, однако, серьезный комментарий насчет упадка цивилизации.

Заниматься сериалом будет сам Рефн, его студия NWR Originals и Джон Хайамс (сериал "Нация Z"). В продюсерах - сам Уильям Лустиг. Рефн и Хайамс поставят все эпизоды лично.

По срокам на данный момент информация, увы, отсутствует.

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