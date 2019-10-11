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11.10.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Каждый пятый подозревает своих супругов в служебном романе

Текст: Ольга Игнатова
Не менее 21 процента женщин и 23 мужчин ревнуют своих спутников жизни к коллегам по работе. Об этом они сообщили экспертам сервиса Superjob, которые проводили опрос.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наиболее часто о том, что ревнуют, говорили мужчины до 34 лет - 28 процентов. А вот среди людей более старших возрастов ревнивцев меньше. Так, среди мужчин старше 45 лет ревность к коллегам своей второй половины подтвердили лишь 18 процентов опрошенных.

Фото: iStock
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Число женщин, страдающих от ревности к своим спутникам, примерно одинаково как среди молодых, так и зрелых россиянок: 22 процента среди женщин до 34 лет и 20 процентов среди дам старше 35 лет.

Впрочем, судя по комментариям, открытая демонстрация ревности в отношениях не всегда драма: "Ей приятно, что я ее ревную"; "Делаю вид, что ревную, поднимая его значимость и самооценку".

Но все же большинство людей спокойно относятся к окружению своих любимых. Не испытывают чувства ревности 79 процентов женщин и 77 процентов мужчин.

Работа занимает одно из главных мест в нашей жизни. И если постоянно испытывать ревность к мужу, жене, другу, подруге, которые ежедневно отправляются трудиться, то можно превратить свою жизнь в один сплошной негатив, напоминают психологи.

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"Ревность - это зависимость, но с ней нужно и можно бороться, - отмечает психолог, руководитель образовательного центра Игна Корягина. - Просто перестаньте думать, почему ваша вторая половинка задерживается в офисе, а старайтесь радоваться ее успехам, как своим собственным. Ведь когда у кого-то из членов семьи появляется хорошая в плане денег и интересная работа, то вся семья получает новые возможности, меньше стресса, больше путешествий, шансы на новые знакомства и новых друзей".

Экономика Работа Занятость Общество Семья и дети
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