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11.10.2019 15:20
Рубрика: Власть

Косачев объяснил выбор лауреата Нобелевской премии мира

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Нобелевскую премию мира за 2019 год получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, что, конечно, многим может показаться довольно неоднозначным решением. Во всяком случае, даже председатель Нобелевского комитета Брит Андерсон говорила о том, что может быть мнение, будто премия мира вручена этому человеку слишком рано.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

Однако нельзя не признать тот факт, что именно усилиями нынешнего лауреата 9 июля 2018 года Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая обозначила окончание 20-летней войны между двумя странами, и граница между двумя странами стала открытой для проезда транспорта.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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А если учитывать, что в числе фаворитов у букмекеров значилась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, то выбор можно признать не самым худшим. Вспоминая, в частности, и волю самого Альфреда Нобеля, завещавшего присуждать премию мира лицу, "добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий". Довольно спорный шведский пиар-проект в этом смысле содержательно явно проигрывает эфиопскому премьеру, что, видимо, и повлияло на выбор норвежского комитета.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.

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