Косачев объяснил выбор лауреата Нобелевской премии мира

Однако нельзя не признать тот факт, что именно усилиями нынешнего лауреата 9 июля 2018 года Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая обозначила окончание 20-летней войны между двумя странами, и граница между двумя странами стала открытой для проезда транспорта.

А если учитывать, что в числе фаворитов у букмекеров значилась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, то выбор можно признать не самым худшим. Вспоминая, в частности, и волю самого Альфреда Нобеля, завещавшего присуждать премию мира лицу, "добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий". Довольно спорный шведский пиар-проект в этом смысле содержательно явно проигрывает эфиопскому премьеру, что, видимо, и повлияло на выбор норвежского комитета.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.