Президент Украины Владимир Зеленский во время рекордной по времени встречи с журналистами в киевском фудмаркете 10 октября затронул целый ряд важных вопросов, касающихся, среди прочего, отношений с Россией и перспектив развития ситуации на Донбассе.

Импонировало то, что он, в отличие от своего предшественника, не впадал в милитаристский пафос, а четко назвал себя "президентом мира", ради чего его, собственно, и выбрал народ, и что и является его идеологией. И потому сделал упор, во-первых, на достижение мира и использование для этого всех возможных инструментов, включая "формулу Штайнмайера", из-за которой на него оказывается мощнейшее давление - даже на брифинге президенту по сути пригрозили перспективой нового майдана из-за нее.

Во-вторых - акцент на людях. Именно поэтому нет юридического и фактического объявления войны и иных шагов, которые бы потребовали силовых действий. Именно поэтому избран дипломатический путь. Именно поэтому будут продолжены переговоры по обмену людьми и прочие гуманитарные досье. Именно поэтому хотя бы обозначено, что "все направления, законопроекты, которые раскалывают страну, должны быть изменены", и что с языкового вопроса начался Донбасс, а вовсе не с "российской агрессии".

И в-третьих - прагматизм. Президент назвал, например, очень странным тот факт, что между его страной и Россией "поезда ходят, а самолеты не летают". Это, мол, прежде всего, невыгодно для самой Украины, из-за этого банкротятся украинские компании, а авиарейсы являются дотационными. Не будем сейчас напирать на то, что именно Киев был инициатором прекращения авиасообщения с Россией в 2015 году. Ибо предыдущим властям нужны были символические жесты с пропагандистским эффектом, но в реальности за счет простых людей. Но никто не мешает Зеленскому отменить эти глупые решения своих предшественников.

Разумеется, не обошлось без заведомо обессмысленных тезисов, вроде намерения обсуждать тему Крыма в рамках "нормандского формата", либо о целесообразности личной встречи с президентом России В.В.Путиным для того, чтобы была прекращена война (а война у Украины якобы с Россией, хотя, почему-то, именно к "агрессору" украинцы едут на заработки и именно с ним нужно восстановить то же авиасообщение, поскольку это нужно людям).

Но в целом Зеленский старался отстаивать те тезисы, которые его привели к власти, и тем самым подтвердил наличие сохраняющегося общественного запроса на смену курса с войны на мир. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, какое сопротивление это встретит - и уже встречает - у сторонников войны до победного конца. Посмотрим, чья возьмет. В стране, где ключевые вопросы решаются улицей, а не диалогом политических сил, возможно все.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.