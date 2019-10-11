Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между РФ и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие прямого авиасообщения с Россией. По его словам, это странная ситуация, когда поезда курсируют между двумя странами, а самолеты не летают.

Из-за отсутствия авиасообщения "банкротятся наши компании", заявил Зеленский на пресс-конференции, пишет ТАСС. Авиасообщение между Россией и Киевом прекратилось в октябре 2015 года по инициативе украинской стороны.

При экс-президенте Петре Порошенко рассматривался также вопрос о полном прекращении и железнодорожного сообщения с РФ. В июле украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией, так как имеет транзитные обязательства перед Европейским союзом. Между тем, по данным "Укржелдороги", в 2018 году маршруты в Россию стали самыми прибыльными.