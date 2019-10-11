Лукашенко призвал лидеров СНГ помочь Зеленскому остаться у власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал глав стран СНГ поддержать украинского лидера Владимира Зеленского и не дать свергнуть его. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - сказал Лукашенко на полях саммита стран СНГ.

Он также добавил, что если Зеленского действительно сместят, то на смену его команде придет правительство, диалог с которым вести будет просто невозможно.

Кроме того, Лукашенко отметил, что Украине не стоит выходить из СНГ, так как это обернется для нее плохими последствиями.