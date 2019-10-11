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11.10.2019 03:11
Рубрика: Спорт

Магомед Оздоев: "Возможно, забил самый красивый гол в карьере"

Текст: Илья Зубко
В отборочном матче Евро-2020 Россия - Шотландия (4:0) полузащитник нашей команды Магомед Оздоев на 60-й минуте забил красивейший гол ударом издали. Этот мяч стал вторым по счету для россиян и окончательно надломил шотландцев. После игры Оздоев оценил этот эпизод и игру в целом.
Игрок сборной России Магомед Оздоев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Игрок сборной России Магомед Оздоев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Игрок сборной России Магомед Оздоев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Первый тайм тяжело давался сборной, ничего не получалось. Почему?

Магомед Оздоев: Ну почему ничего не получалось? Шотландия же тоже не слабая сборная. Мы контролировали ход игры, пытались их взломать. Они очень компактно и низко сидели, но у нас были моменты, когда выходили с флангов. Чуть не хватало фарта, чтобы их завершить. Но во втором тайме они раскрылись, мы забили быстрый гол, и это дало результат.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Эта Шотландия сильно отличалась от той, которую обыграли месяц назад в Глазго?

Магомед Оздоев: Я бы сказал, что идентичная команда. Там мы тоже играли хорошо, а дома у нас нет никаких шансов играть по-другому, потому что нас поддерживает вся страна, стадион заполнен. Нас несут прямо на руках вперед.

Сильно повлиял на ваш настрой тот факт, что Кипр выиграл у Казахстана, и стало ясно, что выход на Евро сегодня обеспечить досрочно не получится?

Магомед Оздоев: Честно говоря, мы не смотрим. Просто узнали, что Кипр выиграл, и все. Даже не смотрели, как они играли. У нас свои задачи, которые надо выполнять. Как и у каждой сборной. Мы не смотрим на других. Для нас самое главное - набирать свои очки.

Вы забили эффектный гол. Расскажите, как получилось так точно пробить издали.

Магомед Оздоев: Я пробил, а там уже как попал, так попал.

Один из самых красивых голов в карьере?

Магомед Оздоев: Возможно.

Вы уходили на перерыв в компании Мирослава Ромащенко, который вам что-то объяснял. И когда забили, подбежали праздновать именно к нему. О чем говорили?

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Магомед Оздоев: Он объяснял, что надо прибавить в темпе. Тяжело взламывать соперника, который низко сидит, через центр. Мы пытались больше действовать через фланги, и так получалось лучше. Потому что в центре они ждут ошибки, чтобы мы потеряли мяч, и выбежать в контратаку. Поэтому Юрьич (Ромащенко - прим. авт.) правильно донес, что нужно сделать. И мы это сделали.

У Головина не всегда получаются удачные матчи в "Монако", а здесь он и сам забил, и вам отдал передачу. С чем связаны такие изменения в сборной?

Магомед Оздоев: Саша прекрасный игрок. Он забивает, отдает во Франции. В целом у команды наверное какой-то кризис был, но я думаю, что они выберутся. В "Монако" не просто так берут.

В опорной зоне у вас был не привычный напарник Роман Зобнин, а Дмитрий Баринов. Быстро нашли взаимопонимание?

Магомед Оздоев: Игра все показала. Баринов хороший футболист, с ним приятно играть, также как и с Ромой, и любым другим игроком, которые у нас есть в команде. Тренер делает выбор, он может ставить не меня, а кого-то другого. Самое главное - мы должны давать результат в сборной.

Вы практически на Евро, осталось чуть-чуть…

Магомед Оздоев: Я бы не так сказал. Потому что нам нужно дальше набирать очки.

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