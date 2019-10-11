Москва приветствует предложение по декларации о неразмещении РСМД в Европе

На саммите СНГ Владимир Путин заявил, что Россия приветствует предложение Минска о разработке многосторонней декларации о неразмещении наземных РСМД в Европе.

Напомним, ранее белорусская сторона выступила с подобной инициативой на 74-й Генассамблее ООН.

"Оно, безусловно, идет в русле инициатив Российской Федерации", - оценил российский лидер предложение Беларуси.

Ранее Путин также говорил, что направил обращение к мировым лидерам о том, что Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах мира," где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства". Но, по словам Путина, он до сих пор не получил ответа от США и их союзников.