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11.10.2019 11:39
Рубрика: Власть

Путин заявил, что письма мировым лидерам по ракетам остались без ответа

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин заявил, что ни от одной страны, лидерам которых он разослал письмо о развертывании ракет средней и меньшей дальности, он не получил ответа.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

"Вы знаете, что я направил соответствующее обращение к главам государств многих стран мира. Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся. А мы, конечно, будет над этим работать, потому что у американцев они появились", - пояснил российский лидер, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, которое сегодня проходит в Ашхабаде.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин назвал причину выхода США из ДРСМД

По словам российского лидера, Россия не будет размещать ракеты в тех регионах мира, где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства.

"Но ответа нет, как это ни покажется странным, тишина", - рассказал президент РФ своим коллегам. США намеренно не отвечают, а их государства-союзники ничего без них ответить не могут, заключил Путин.

В своем выступлении он также отметил, что США начали испытывать ракету средней дальности уже через три месяца после выхода из ДРСМД.

"Это о чем говорит? О том, что они ее давно сделали, нельзя за три месяца такой объект сделать", - уверен российский лидер.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире экс-СССР Туркмения Выход США из договора о РСМД
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