На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун

Тайфун "Хагибис", который уже в эти выходные обрушится на Японию, по мощности сопоставим с тайфуном "Ида", который в 1958 году убил 1200 человек.

В этот раз метеорологи прогнозируют выпадение рекордного количества осадков. Атмосферный вихрь, скорость ветра в центре которого составляет 50 метров в секунду, пройдет через Токио и самые густонаселенные районы. Жертв избежать не удастся.

Японское метеорологическое агентство (JMA) распространило штормовое предупреждение не за сутки, как обычно, а за три дня, чтобы люди успели покинуть свои дома и укрыться в безопасном месте. Жители Токио активно скупают товары первой необходимости. Наиболее востребованы питьевая вода и лапша быстрого приготовления, сообщает ТАСС. Посольство РФ в Японии призвало россиян воздержаться от поездок по стране.

Тайфун "Хагибис" приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Авиакомпании отменили более 800 рейсов. Железнодорожные компании одна за другой сообщают об остановке движения в субботу.