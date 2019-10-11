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11.10.2019 03:55
Рубрика: В мире

Власти Японии сделали предупреждение о приближающемся тайфуне

Власти Японии сообщили о приближающемся тайфуна "Хагибис". Особенный упор был сделан на оповещении иностранных туристов.

Фото: iStock
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В стране работают колл-центры на иностранных языках, предоставляющие туристам всю необходимую информацию, касающуюся непогоды. Информирование иностранных гостей также ведется посредством приложений и через социальные сети. В настоящий момент в Японии пребывает много туристов из-за проходящего в стране Кубка мира по регби, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Японию от Сикоку на юге до региона Тохоку на северо-востоке острова Хонсю 12-13 октября накроет необычайно сильный тайфун. Стихия также пройдет через Токио и самые густонаселенные районы страны.

Посольство России в Японии призвало находящихся в Японии россиян воздержаться от поездок по стране.

В мире Восточная Азия Япония
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