Путин выразил соболезнования родным и близким Леонова

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким советского космонавта Алексея Леонова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Они очень хорошо знали друг друга. Путин относился к Леонову с глубоким уважением. Они неоднократно беседовали. Путин всегда восхищался мужеством Леонова и тем, каким он был человеком с большой буквы", - ранее рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Леонов ушел из жизни на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он был первым человеком, который совершил выход в открытый космос. Как сообщила его помощница Наталья Филимонова, прощание и похороны пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище.