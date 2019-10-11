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11.10.2019 14:23
Рубрика: Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Его похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости
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18 марта 1965 года Алексей Леонов стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос. Его 12 минут 9 секунд за пределами корабля потрясли мир. "Внимание! Человек вышел в космическое пространство!" - эти слова командира Павла Беляева через 1 час 35 минут после старта корабля "Восход-2" передали все радиостанции мира.

Картинка парящего на фоне Земли советского космонавта транслировалась по всем телеканалам. В открытом космосе Леонов удалялся от корабля на расстояние до 5,35 метра. И подобного позже с тросом-фалом не делал никто! Это был триумф отечественной космонавтики.

В конце мая этого года президент Владимир Путин наградил Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

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Общество Космос Общество Утраты РГ-Фото
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