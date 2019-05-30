Легендарный космонавт Алексей Леонов снова вышел в открытый космос

А наши космонавты из экипажа МКС, которые сейчас работают на орбите - Олег Кононенко и Алексей Овчинин - посвятили этому юбилею свой только что состоявшийся выход за борт станции (первый в этом году по российской программе). На их скафандрах специальным скотчем были прикреплены надписи "Леонов №1" и "С днем рождения, Алексей Архипович". Олег и Алексей вынесли за борт МКС портрет Леонова и записали ему видеопоздравление.

18 марта 1965 года Алексей Леонов стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос. Его 12 минут 9 секунд за пределами корабля потрясли мир. "Внимание! Человек вышел в космическое пространство!" - эти слова командира Павла Беляева через 1 час 35 минут после старта корабля "Восход-2" передали все радиостанции мира.

Картинка парящего на фоне Земли советского космонавта транслировалась по всем телеканалам. В открытом космосе Леонов удалялся от корабля на расстояние до 5,35 метра. И подобного позже с тросом-фалом не делал никто! Это был триумф отечественной космонавтики. Однако в полете у экипажа "Восхода-2" - и это давно уже не секрет - возникло сразу несколько нештатных ситуаций. Каждая, без преувеличения, на грани жизни.

- Есть вещи, которые мы проиграли на Земле, вплоть до различных аварийных ситуаций, - рассказывал Алексей Архипович корреспонденту "РГ". - Но на некоторые вопросы, связанные, в частности, с гигантскими перепадами давления, заранее ответить было нельзя - не те условия. Поэтому и возникли неприятности. В космическом вакууме скафандр раздулся, не выдержали ни ребра жесткости, ни плотная ткань. Наступил момент, когда у меня руки вышли из перчаток, а ноги - из сапог. Такое невозможно предусмотреть и проверить на Земле. Словом, ситуация критическая: космонавт не мог обратно втиснуться в люк шлюза. Советоваться с Землей? Некогда. Пришлось на ходу менять методику возвращения. В шлюз - не ногами, как планировалось, а головой. Но в шлюзе надо было развернуться, чтобы войти в корабль все-таки ногами. Внутренний диаметр шлюза - 1 м, ширина скафандра в плечах - 68 см. Пришлось попотеть: пульс подскочил до 190.

Но, может, самое страшное случилось, когда Леонов вернулся в корабль. "Начало расти парциальное давление кислорода (в кабине), которое дошло до 460 мм и продолжало расти. Это при норме 160 мм!.. Вначале мы в оцепенении сидели, - вспоминал Алексей Леонов. - Малейшая искра - и все превратилось бы в молекулярное состояние, и мы это понимали. Семь часов в таком состоянии, а потом заснули. Видимо, от стресса. Потом мы разобрались, что я шлангом от скафандра задел за тумблер наддува..."

- Алексей Архипович, что сегодня было бы для вас самым трудным при выходе в открытый космос? - поинтересовалась я как-то у Леонова.

- Самое сложное я уже преодолел, - ответил он. - После этого все очень просто. Сейчас можно работать в скафандре 12 часов. "Теплосъем" уберегает человека от теплового удара, чего у меня не было.

Всего Алексей Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. И каждые эти сутки, каждый час, каждая минута и секунда - на вес золота...

Его второй полет состоялся в 1975 году, 15-21 июля. Вместе с Валерием Кубасовым они выполнили стыковку с американским космическим кораблем "Аполлон". Первая в мире стыковка кораблей двух разных стран!

Как рассказал корреспонденту "РГ" Алексей Архипович, нераскрытых секретов о полете "Союз-Аполлон" практически не осталось. Кроме одного.

- Я не рассказывал о нем долгие годы, - признался Леонов. - Это был научный эксперимент, связанный с облетом корабля "Аполлон" кораблем "Союз", которым я управлял. Была жесткая инструкция: расстояние между кораблями - минимум 150 метров. Специалисты считали: чем больше, тем безопаснее. Но из практики полетов авиации и мне, и Тому Стаффорду, командиру "Аполлона", было ясно: такое расстояние неприемлемо из-за повышенного расхода топлива. Парные полеты лучше всего выполнять на удалении 40 метров.

И вот обсуждается этот вопрос. Том доказывает: надо летать на расстоянии 35-40 метров. Стоит насмерть. Специалисты тоже. Обстановка накалена до предела. Меня срочно вызывают с тренажера. Сообразив в чем дело, я занял позицию руководства, чем вызвал гнев Тома. Позиция Стаффорда может только навредить. Вытащил его с заседания в коридор. Говорю: "Успокойся. Мы ведь будем в космосе одни. Сделаем так, как нужно".

- И сделали?

- Конечно! Я облетывал "Союз" в 40 метрах от "Аполлона". Прекрасно видел в иллюминаторе лицо пилота Вэнса Бранда. И до сих пор никому даже в голову не пришло узнать, а как же мы летали? На каком расстоянии?.. Я выступал недавно на космическом саммите в Хьюстоне. Там присутствовал и технический директор проекта от НАСА Гленн Ланни. Говорю: "Я вам открою тайну: извините, мы нарушили все инструкции. Но зато выполнили блестяще эксперимент". Надо иногда принимать такие действия, которые невозможно описать инструкциями. Которые рождаются только в процессе эксплуатации…

На вопрос, о чем больше всего мечтал, что так и не удалось осуществить, Алексей Леонов неизменно отвечал - лунная программа. Все зависело не от техники, а от волевого решения руководства. "Был бы Сергей Павлович Королев, то мы бы облетели Луну раньше Бормана", - говорит легендарный космонавт.

Между тем

Президент России Владимир Путин направил поздравление космонавту Алексею Леонову, которому исполнилось 85 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Выдающийся представитель отечественной и мировой космонавтики, вы первым шагнули в открытый, неизведанный Космос, вписали яркие, легендарные страницы в летопись покорения Вселенной", - говорится в телеграмме. Путин отметил высочайший профессионализм и беспримерное мужество Леонова, а также его преданность избранному делу и многогранную общественную, просветительскую и творческую деятельность. "От души желаю вам бодрости духа, здоровья и благополучия", - добавил глава государства.